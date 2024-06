Résultat des européennes à Beaurainville : l'élection 2024 en direct

13:23 - Les enjeux locaux de Beaurainville : tour d'horizon démographique

La composition démographique et socio-économique de Beaurainville définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,03%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (65,97%) met en relief le poids des questions concernant l'habitat et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 884 euros/an peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,13%) et le nombre de résidences HLM (12,6% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Beaurainville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,96% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.