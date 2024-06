Résultat des européennes à Campagne-lès-Hesdin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:24 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Campagne-lès-Hesdin fait envie à gauche Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, s'était élevée à 17,13% à Campagne-lès-Hesdin, contre 9,14% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Campagne-lès-Hesdin, le binôme Nupes avait en effet glané 20,12% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Campagne-lès-Hesdin avant les européennes ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella à ces élections européennes 2024 sera très instructif. Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote prédisent une progression moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 43% dans la commune), on remarque néanmoins que le parti n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les électeurs de Campagne-lès-Hesdin plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Se retourner sur le scrutin le plus récent fait sens au moment des européennes. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un bon démarrage pour le RN à Campagne-lès-Hesdin. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 26,43% au premier round. Il gagnait ensuite avec 53,15% au second (Campagne-lès-Hesdin n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,23% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,39% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,59%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,16%, devant Emmanuel Macron à 44,84%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble toujours indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement avait enregistré 33,61% des votes, soit 206 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 17,13% et François-Xavier Bellamy à 9,62%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Campagne-lès-Hesdin Devant le bureau de vote de Campagne-lès-Hesdin, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 945 habitants répartis dans 762 logements, cette localité présente une densité de 118 hab/km². L'existence de 99 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (78,61 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 37,6% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,91% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 519,21 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Campagne-lès-Hesdin participe à l'histoire européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Campagne-lès-Hesdin ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Campagne-lès-Hesdin, 54,69% des électeurs avaient participé. Au cours des dernières années, les 1 976 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 690 personnes aptes à participer à une élection à Campagne-lès-Hesdin avaient pris part à l'élection (soit 61,5%). La participation était de 52,73% lors des européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Campagne-lès-Hesdin À Campagne-lès-Hesdin, le taux d'abstention sera incontestablement un facteur essentiel de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 16,26% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,35% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à ramener les habitants de Campagne-lès-Hesdin dans les isoloirs.