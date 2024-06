Résultat des européennes à Beautheil-Saints : l'élection 2024 en direct

13:24 - Les données démographiques de Beautheil-Saints révèlent les tendances électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Beautheil-Saints mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 68 hab/km² et 49,26% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 8,02% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (80,77%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 753 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,05%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,62%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Beautheil-Saints mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,03% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.