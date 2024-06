Résultat des européennes à Belcodène : l'élection 2024 en direct

13:25 - Comment la composition démographique de Belcodène façonne les résultats électoraux ?

À Belcodène, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Dans la commune, 16,9% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,68% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (88,7%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 800 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,43%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,98%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (42,87%), témoigne d'une population instruite à Belcodène, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.