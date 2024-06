En direct

19:16 - Qui vont retenir les électeurs de la Nupes à Peynier ? La coalition de gauche aux législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 22,57% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 5,42% à Peynier, contre 27,23% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Peynier avant les européennes Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. A noter : Peynier compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,88% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 20,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Peynier ? Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Peynier avec 20,81% contre 28,75% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,52% contre 57,48%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 19,4% au premier tour, contre 29,04% pour le binôme La République en Marche. Il en ira de même au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - En 2019, des européennes très instructives Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Peynier lors des européennes précédentes, avec 27,23% des votes. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 21,88% dans la commune. Yannick Jadot finissait troisième, avec 15,91%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Peynier A mi-chemin des européennes, Peynier apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec une population de 3 650 habitants répartis dans 1 697 logements, cette commune présente une densité de 136 hab par km². Avec 405 entreprises, Peynier se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (83,85 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 26,84% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,25%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 3282,79 € par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Peynier, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des élections européennes à Peynier Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? A l'occasion des européennes de 2019, 1 495 inscrits sur les listes électorales de Peynier s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 57,54%). Le taux de participation était de 51,14% pour les élections européennes de 2014. Y aura-t-il une amélioration de la participation des citoyens français aux élections européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Peynier, 60,28% des votants avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Peynier : quel sera le taux d'abstention ? À Peynier, la participation constituera incontestablement l'une des clés de ces élections européennes 2024. Le conflit militaire entre la Palestine et Israël pourrait en effet renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Peynier. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 2 864 personnes en âge de voter dans la ville, 80,64% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 81,01% au premier tour, ce qui représentait 2 320 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.