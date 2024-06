Résultat des européennes à Bitschwiller-lès-Thann : l'élection 2024 en direct

13:24 - Élections à Bitschwiller-lès-Thann : l'impact des caractéristiques démographiques

Quel impact auront les habitants de Bitschwiller-lès-Thann sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,48% et une densité de population de 156 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 425 euros/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 604 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,73%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,00%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Bitschwiller-lès-Thann mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,6% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.