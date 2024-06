Résultat des européennes à Boëge : l'élection 2024 en direct

13:27 - L'avenir européen se dessine aussi à Boëge

Dans la commune de Boëge, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,54%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,61%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 690 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,63%) et le nombre de résidences HLM (7,5% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Boëge mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,02% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.