Résultat des européennes à Bogève : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les inscrits de Bogève plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de la présidentielle. Marine Le Pen avait particulièrement frappé les esprits à Bogève à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 25,26% des voix au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,68% contre 51,32%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 21,12% des votes sur place, contre 26,74% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (65,18%).

12:45 - 21,66% pour Yannick Jadot lors des européennes 2019 à Bogève Regarder en arrière semble de nouveau avisé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Bogève, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Yannick Jadot avec 21,66% des voix. Elle devançait la liste de Nathalie Loiseau avec 19,82%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 19,35%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Bogève Quel portrait faire de Bogève, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 836 logements pour 1 118 habitants, la densité de la commune est de 149 hab/km². L'existence de 105 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (42,22 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,19% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 52,58% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2027,98 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Bogève manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Bogève Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Pendant les européennes 2019, sur les 455 personnes en âge de voter à Bogève, 49,33% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 60,09% il y a 10 ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Bogève, 64,22% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Bogève ? À Bogève, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Bogève. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,22% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 81,78% au premier tour, c'est-à-dire 781 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,29% au premier tour. Au second tour, 46,92% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Bogève cette année ?