Résultat des européennes à Bologne : l'élection 2024 en direct

Comprendre l'électorat de Bologne : un regard sur la démographie locale

Dans les rues de Bologne, les élections sont en cours. Dotée de 1 019 logements pour 1 821 habitants, la densité de la commune est de 60 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 65 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 122 foyers fiscaux. Dans la ville, 28 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,13 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 42,68% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 35,51% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1411,68 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour finir, à Bologne, les problématiques locales se joignent aux défis européens.