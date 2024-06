Résultat des européennes à Bonneuil-Matours : l'élection 2024 en direct

13:23 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Bonneuil-Matours

Quelle influence les électeurs de Bonneuil-Matours exercent-ils sur le résultat des européennes ? La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,08% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (16,83%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 842 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,56%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en CDD (7,64%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bonneuil-Matours mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,74% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.