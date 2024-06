Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des européennes 2019, s'était arrogée 18,71% à Vouneuil-sur-Vienne, contre 4,47% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Vouneuil-sur-Vienne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,06% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Vouneuil-sur-Vienne semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune.

15:02 - Les inscrits de Vouneuil-sur-Vienne plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle

Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un joli démarrage pour le RN à Vouneuil-sur-Vienne. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 25,19% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) (Vouneuil-sur-Vienne n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 28,25% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,08%. Avec 49,1% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,9%.