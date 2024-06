Résultat des européennes à Bourbonne-les-Bains : l'élection 2024 en direct

13:24 - Comment la composition démographique de Bourbonne-les-Bains façonne les résultats électoraux ?

Comment la population de Bourbonne-les-Bains peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 19% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 16,74% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (35,67%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 668 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,79%) révèle des besoins de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,14%) indique des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 35,09%, comme à Bourbonne-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.