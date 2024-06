13:28 - Démographie et politique à Bray-Saint-Aignan, un lien étroit

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Bray-Saint-Aignan comme partout. Avec une population de 1 746 habitants répartis dans 846 logements, cette ville présente une densité de 79 habitants par km². Ses 90 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 543 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 19,94 % des résidents sont des enfants, et 22,93 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 40,72% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 41,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 241,08 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, Bray-Saint-Aignan incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.