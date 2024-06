Résultat des européennes à Brezolles : l'élection 2024 en direct

13:27 - Analyse socio-économique de Brezolles : perspectives électorales

Comment la population de Brezolles peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Dans la ville, 20,95% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 23,59% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (77,51%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 464 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,99%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,41%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Brezolles mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 42,12% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.