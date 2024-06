Résultat des européennes à Brou : l'élection 2024 en direct

Est-ce que les électeurs français seront plus nombreux à participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? À travers tout le pays, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Brou, 69,96% des habitants avaient voté. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 3 286 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les européennes, 54,05% des personnes habilitées à participer à une élection à Brou avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 44,05% pour les européennes de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Brou

À Brou, le niveau de participation sera un critère déterminant des européennes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 51,49% au premier tour et seulement 48,73% au second tour. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 73,08% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 74,17% au second tour, ce qui représentait 1 720 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.