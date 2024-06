Résultat des européennes à Cairon : l'élection 2024 en direct

13:24 - Dynamique électorale à Cairon : une analyse socio-démographique

Comment les électeurs de Cairon peuvent-ils impacter les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,28%. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,95%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,35%) et le nombre de résidences HLM (1,18% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Le taux d'étudiants, de 8,13% à Cairon, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.