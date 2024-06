En direct

19:28 - À Authie, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait atteint 30,8% à Authie, contre 9,66% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Authie, le binôme Nupes avait en effet réuni 32,09% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat à Authie pour les candidats RN ? Législatives mises à part, la progression du RN est déjà forte à Authie entre Jordan Bardella en 2019 (9,54%) et Marine Le Pen en 2022 (13,14% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 20% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits d'Authie penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans La commune d'Authie avait offert à Marine Le Pen 13,14% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante du RN avec 39,05% et 19,2% des suffrages. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 78,1% contre 21,9% pour Le Pen au second round sur place. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 9,79%, alors que les candidats LREM obtiendront 36,43% des voix. Authie choisira d'ailleurs un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 55,35%.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Authie lors des précédentes élections des députés européens, avec 30,8% des voix. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 17,78% dans la localité. Raphaël Glucksmann finissait troisième, avec 9,66%.

11:45 - Authie aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence les électeurs d'Authie exercent-ils sur le résultat des européennes ? Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 6,36% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage important de cadres, atteignant 27,52%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,36%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (4,17%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 8,34% à Authie, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Authie L'observation des précédentes consultations politiques permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, le taux de participation atteignait 61,76% dans la commune d'Authie, contre un taux de participation de 54,79% en 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Authie ? L'une des clés des élections européennes 2024 sera sans nul doute l'abstention à Authie. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 84,3% dans la commune. La participation était de 84,54% au premier tour, soit 1 094 personnes. Pour mémoire, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle pourraient entre autres nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens d'Authie.