Résultat des européennes à Camopi : l'élection 2024 en direct

13:26 - Camopi : quand les données démographiques façonnent les urnes

Comment la population de Camopi peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 71% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 34,81%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (0,53%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 351 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (4,46%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (16,03%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Camopi mettent en avant une diversité de qualifications, avec 85,57% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.