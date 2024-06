En direct

19:09 - À Maripasoula, qui va profiter des électeurs de la Nupes ? Une autre question de ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La Nupes était absente lors des dernières législatives à Maripasoula. C'est un ticket Divers centre qui y prenait la première place au premier tour, avec 61,90% des votes. La gauche retournait la situation au second tour, avec un candidat Divers gauche victorieux.

17:08 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella convoités à Maripasoula Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection européenne. Enseignement clé pour ce dimanche : Maripasoula compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,81% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 16,09% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Maripasoula penchaient pour Macron à la présidentielle Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 49,84% et Emmanuel Macron avec 21,14% qui remportaient le premier tour de la présidentielle il y a deux ans à Maripasoula. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 16,09%. Le deuxième round ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron terminant à 55,93% contre 44,07% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Maripasoula, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Divers centre s'imposer avec 61,90%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 0,25%. Maripasoula se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Divers gauche au second tour, finalement vainqueur localement avec 56,87%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut de nouveau sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Maripasoula, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, cumulant 25,81% des votes face à Yannick Jadot à 25,81% et Nathalie Loiseau à 12,9%. Si on entre dans le détail, 24 votants avaient alors été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Maripasoula : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Maripasoula, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Dans la ville, 54% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 0,55% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 9 464 €/an peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 37,81% et d'une population étrangère de 39,40% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Maripasoula mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 82,01% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Maripasoula L'étude des consultations démocratiques passées permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. Pendant les dernières élections européennes, parmi les 93 inscrits sur les listes électorales à Maripasoula, 95,34% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 88,67% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Maripasoula pour les élections européennes À Maripasoula, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 14% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 21,75% au deuxième tour, soit 507 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 34,46% au premier tour et seulement 41,28% au second tour. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Maripasoula.