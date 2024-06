Résultat des européennes à Canet : l'élection 2024 en direct

13:27 - Canet : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Canet déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 44,76% de population active et une densité de population de 121 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux de chômage à 15,58% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (25,98%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 651 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (16,52%) et le nombre de résidences HLM (1,27% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Canet mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,57% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.