Résultat des européennes à Canisy : l'élection 2024 en direct

13:27 - Canisy : démographie, élections et perspectives d'avenir

Quel impact auront les électeurs de Canisy sur les résultats des européennes ? Avec 44,15% de population active et une densité de population de 284 habitants par km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 7,91% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (83,04%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 719 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,58%) et le nombre de résidences HLM (6,26% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Canisy mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,1% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.