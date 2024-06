13:28 - Comment la composition démographique de Castelmoron-sur-Lot façonne les résultats électoraux ?

Devant le bureau de vote de Castelmoron-sur-Lot, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 798 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 111 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (28,28 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 173 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 11,41%, favorise son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 47,81% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 59,24 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En conclusion, Castelmoron-sur-Lot incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.