Résultat des européennes à Cépet : l'élection 2024 en direct

13:24 - Cépet : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

La structure démographique et socio-économique de Cépet détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 8,94% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 49,16% de population active et une densité de population de 229 habitants par km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,8%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 733 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,88%) et le nombre de résidences HLM (3,21% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Cépet mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 29,38% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.