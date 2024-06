Résultat des européennes à Villeneuve-lès-Bouloc : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Villeneuve-lès-Bouloc pour ces européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 9,19% à Villeneuve-lès-Bouloc, contre 21,93% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa percée lors des législatives. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Villeneuve-lès-Bouloc, le binôme Nupes avait en effet glané 26,95% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,8% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,8% pour Yannick Jadot, 0,98% pour Fabien Roussel et 2,95% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Que vont décider les habitants de Villeneuve-lès-Bouloc ? Le score obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant pour ces élections au niveau local. À Villeneuve-lès-Bouloc, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 27,85% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,86% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage Hayer à Villeneuve-lès-Bouloc ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Villeneuve-lès-Bouloc lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,04%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,86%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,86% contre 57,14%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 23,83% au premier tour, contre 30,69% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Villeneuve-lès-Bouloc, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse au cours du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 à Villeneuve-lès-Bouloc Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble toujours logique au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste poussée par Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Villeneuve-lès-Bouloc, avec 27,85% des suffrages (188 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 21,93% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 12,59%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Villeneuve-lès-Bouloc La composition démographique et le contexte socio-économique de Villeneuve-lès-Bouloc déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 4,12%. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (88,7%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 663 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,84%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,21%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,31%), témoigne d'une population instruite à Villeneuve-lès-Bouloc, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Villeneuve-lès-Bouloc : analyse du taux de participation aux européennes Au fil des précédentes élections, les 1 674 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, sur les 698 inscrits sur les listes électorales à Villeneuve-lès-Bouloc, 36,31% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 48,7% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes à Villeneuve-lès-Bouloc sont lancées L'une des grandes inconnues de ces européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention à Villeneuve-lès-Bouloc. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,7% au premier tour et seulement 50,04% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Villeneuve-lès-Bouloc ? Pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 16,85% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 13,59% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.