Devant le bureau de vote de Ceton, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 983 logements pour 1 765 habitants, la densité de la ville est de 30 habitants/km². L'existence de 94 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (64,5 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 48,07% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 34,97% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 205,50 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. En résumé, Ceton incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

09:30 - C'est le moment de voter à Ceton pour les élections européennes

À Ceton, le niveau d'abstention sera indéniablement un facteur décisif de ces européennes. La situation géopolitique actuelle et son impact en matière énergétique et économique sont capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Ceton (61260). En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 120 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,0% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 76,43% au premier tour, c'est-à-dire 856 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.