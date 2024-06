Résultat des européennes à Chambaron sur Morge : l'élection 2024 en direct

En direct

13:28 - Chambaron sur Morge : européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Chambaron sur Morge, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 792 habitants répartis dans 712 logements, cette localité présente une densité de 315 habitants/km². Ses 63 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 501 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 35 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,88 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 18,21% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 53,89% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 666,96 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Chambaron sur Morge, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Chambaron sur Morge : retour sur la participation aux dernières élections européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Chambaron sur Morge, 63,33% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Au moment des dernières élections européennes, 42,6% des personnes habilitées à participer à une élection à Chambaron sur Morge avaient déserté les urnes. L'abstention était de 45,57% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Chambaron sur Morge Ce dimanche, lors des élections européennes à Chambaron sur Morge, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 54,33% au premier tour et seulement 50,0% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 83,21% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 78,21% au second tour, c'est-à-dire 969 personnes. En proportion, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.