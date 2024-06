Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 4,86% à Beauregard-Vendon, contre 20,51% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections des députés à Beauregard-Vendon, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,66% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,61% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 2,37% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Beauregard-Vendon, entre les 20,51% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,44% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,49% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Beauregard-Vendon ?

Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très instructif. Les sondages annoncent une liste Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des précédentes élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 37% à Beauregard-Vendon, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a visiblement pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.