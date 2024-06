Résultat des européennes à Charantonnay : l'élection 2024 en direct

13:25 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Charantonnay

La composition démographique et socio-économique de Charantonnay définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,32% de plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (89,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 748 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,15%) et le nombre de résidences HLM (2,59% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Charantonnay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,8% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.