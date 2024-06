Résultat des européennes à Charleval : l'élection 2024 en direct

13:28 - Tendances démographiques et électorales à Charleval : ce qu'il faut retenir

La composition démographique et la situation socio-économique de Charleval contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 32,18% de 60 ans et plus. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (77,12%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 664 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,16%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,23%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Charleval mettent en relief une diversité de qualifications, avec 12,66% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.