Résultat des européennes à Château-la-Vallière : l'élection 2024 en direct

Château-la-Vallière : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la ville de Château-la-Vallière, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 15,52% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (30,5%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 579 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,58%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,79%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Château-la-Vallière mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 45,3% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.