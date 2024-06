Résultat des européennes à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine : l'élection 2024 en direct

13:29 - Les données démographiques de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine révèlent les tendances électorales

Comment les électeurs de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,24%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (54,58%) met en avant le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de familles possédant au moins une voiture (80,08%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 481 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,71%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,08% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.