Résultat des européennes à Châteauponsac : l'élection 2024 en direct

Comment la composition démographique de Châteauponsac façonne les résultats électoraux ?

La démographie et la situation socio-économique de Châteauponsac contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 29 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,76%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 986 euros par an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,39%) et le nombre de résidences HLM (5,99% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,72%, comme à Châteauponsac, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.