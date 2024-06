Résultat des européennes à Châtillon-Coligny : l'élection 2024 en direct

13:26 - Élections à Châtillon-Coligny : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la commune de Châtillon-Coligny, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 14,34% des résidents sont des enfants, et 36,17% de 60 ans et plus. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2025,56 €/mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,33%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,32%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Châtillon-Coligny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 11,81% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.