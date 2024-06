Résultat des européennes à Chemaudin et Vaux : l'élection 2024 en direct

En direct

13:24 - Chemaudin et Vaux et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans les rues de Chemaudin et Vaux, les élections sont en cours. Dotée de 912 logements pour 2 114 habitants, la densité de la ville est de 256 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 162 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 097 foyers fiscaux. Dans la localité, 21,04 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 21,24 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 37,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,31% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 792,00 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chemaudin et Vaux manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Participation aux européennes à Chemaudin et Vaux : facteurs et implications Au cours des dernières années, les 2 156 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 734 inscrits sur les listes électorales à Chemaudin et Vaux, 53,34% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 41,63% il y a dix ans. Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - La participation aux élections européennes à Chemaudin et Vaux À Chemaudin et Vaux, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera incontestablement l'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,86% au premier tour et seulement 51,36% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 23,16% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 18,66% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.