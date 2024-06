Résultat des européennes à Cherisy : l'élection 2024 en direct

13:26 - Cherisy et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Dans la commune de Cherisy, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent les résultats des élections européennes. Avec 31% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,79%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (79,18%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (17,15%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 639 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,71%) et le nombre de résidences HLM (6,0% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Cherisy mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,51% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.