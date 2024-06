Résultat des européennes à Chevrières : l'élection 2024 en direct

13:24 - Chevrières : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Comment la population de Chevrières peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Avec 36% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,62%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (12,61%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 730 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,53%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chevrières mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,64% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.