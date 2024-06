Résultat des européennes à Corneilla-la-Rivière : l'élection 2024 en direct

13:24 - Élections européennes à Corneilla-la-Rivière : un éclairage démographique

Comment les habitants de Corneilla-la-Rivière peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,26%. En outre, le taux de familles propriétaires (75,61%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2095,43 €/mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 797 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (25,56%) et le nombre de résidences HLM (3,85% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Corneilla-la-Rivière mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,42% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.