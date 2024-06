Résultat des européennes à Saint-Féliu-d'Avall : l'élection 2024 en direct

11:45 - Saint-Féliu-d'Avall et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Dans la commune de Saint-Féliu-d'Avall, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 14,83% et une densité de population de 253 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (76,05%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 950 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,00% et d'une population étrangère de 9,70% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Féliu-d'Avall mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,36% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.