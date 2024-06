Résultat des européennes à Daoulas : l'élection 2024 en direct

13:27 - Daoulas : démographie et socio-économie impactent les européennes

Dans la commune de Daoulas, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 19,97% des résidents sont des enfants, et 25,42% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,34%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 865 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (11,43%) et le nombre de résidences HLM (2,95% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,9%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Daoulas, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.