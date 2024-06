Résultat des européennes à Doix lès Fontaines : l'élection 2024 en direct

13:28 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Doix lès Fontaines

La composition démographique et socio-économique de Doix lès Fontaines détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,49%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 654 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,97%) et le nombre de résidences HLM (4,82% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Doix lès Fontaines mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,4% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.