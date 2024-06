En direct

19:25 - Les voix de la Nupes scrutés En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des dernières européennes, avait atteint 23,29% à Vix, contre 5,16% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Vix, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,17% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,46% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,61% pour Yannick Jadot, 1,88% pour Fabien Roussel et 1,78% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Le Rassemblement national à Vix, un favori aux européennes ? En sautant les législatives, la progression du RN est déjà puissante à Vix entre Jordan Bardella en 2019 (25,12%) et Marine Le Pen en 2022 (31,24% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes Vix avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 31,24%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 31,77% des voix. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 49% contre 51%. Le RN n'a pas plus convaincu à Vix par la suite, lors des élections des députés, avec 21,98% au premier tour, contre 38,35% pour le binôme Ensemble !. Bis repetita au second tour, voyant également le binôme LREM gagner le scrutin.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 à Vix Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Vix, à 25,12%, soit 151 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 23,29% et François-Xavier Bellamy à 9,98%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vix Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Vix comme dans toute la France. Avec ses 1 822 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 93 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 087 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (78,76 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 44,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 52,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 321,95 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Vix, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Vix : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 849 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des élections européennes 2019, 45,55% des personnes habilitées à participer à une élection à Vix avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 54,99% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Election à Vix : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Vix. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 264 personnes en âge de voter au sein de la commune, 22,63% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 23,0% au deuxième tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?