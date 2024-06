Résultat des européennes à Dolomieu : l'élection 2024 en direct

Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 1 338 personnes en âge de voter à Dolomieu, 54,46% avaient pris part au vote. La participation était de 44,41% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Dolomieu : quel sera le taux de participation ?

À Dolomieu, l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen sera indéniablement le taux de participation. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 2 478 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,98% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,04% au second tour, c'est-à-dire 1 906 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,76% au premier tour et seulement 46,83% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Dolomieu pour les européennes ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur les tarifs du quotidien sont de nature à impacter la participation à Dolomieu.