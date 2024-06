Résultat des européennes à Faverges-de-la-Tour : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Quelles sont les options de reports des voix Nupes à Faverges-de-la-Tour ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 8,09% à Faverges-de-la-Tour, contre 16,18% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Faverges-de-la-Tour, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,85% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Faverges-de-la-Tour avant les européennes Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Faverges-de-la-Tour. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour prévoir près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Faverges-de-la-Tour plutôt pour Marine Le Pen à la présidentielle Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes est un indice instructif au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les législatives, avaient offert un bon démarrage pour le Rassemblement national à Faverges-de-la-Tour. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 27,54% au 1er tour avant un formidable 50,40% au 2e, le portant au plus haut niveau du paysage municipal sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,37% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,8%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 51,91%, devant Emmanuel Macron à 48,09%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Faverges-de-la-Tour en 2019 ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Dans le détail, 161 votants de Faverges-de-la-Tour s'étaient tournés vers le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella avait glané 29,6% des voix face à Nathalie Loiseau à 16,18% et Yannick Jadot à 14,71%.

11:45 - Faverges-de-la-Tour : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Faverges-de-la-Tour, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 476 habitants répartis dans 647 logements, cette localité présente une densité de 173 habitants par km². Ses 92 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 452 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,45 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,24% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 40,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 26,89 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En conclusion, à Faverges-de-la-Tour, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Faverges-de-la-Tour : ce qu'il faut savoir Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Lors des précédentes élections européennes, sur les 567 inscrits sur les listes électorales à Faverges-de-la-Tour, 46,51% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 50,99% il y a dix ans. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été battu avec 59% ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Faverges-de-la-Tour : la participation au cœur des préoccupations Ce dimanche, lors des européennes à Faverges-de-la-Tour, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 130 personnes en âge de voter dans la commune, 22,59% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 18,05% au premier tour. En comparaison, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,63% au premier tour. Au deuxième tour, 48,99% des électeurs ne se sont pas déplacés. Le conflit militaire entre la Palestine et Israël et ses retombées sur l'économie mondiale seraient de nature à pousser les citoyens de Faverges-de-la-Tour à s'intéresser plus fortement du scrutin.