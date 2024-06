Résultat des européennes à Espéraza : l'élection 2024 en direct

13:27 - Dynamique électorale à Espéraza : une analyse socio-démographique

Dans la commune d'Espéraza, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Avec 32,89% de population active et une densité de population de 184 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 22,16% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1908,81 € par mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,82% et d'une population immigrée de 13,03% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Espéraza mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 47,62% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.