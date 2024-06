Résultat des européennes à Esternay : l'élection 2024 en direct

13:27 - Les données démographiques d'Esternay révèlent les tendances électorales

À Esternay, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. Avec 42,18% de population active et une densité de population de 60 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 12,07% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (25,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 566 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (19,41%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (11,46%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Esternay mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,67% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.