13:24 - Élections européennes à Évrecy : impact de la démographie et de l'économie locale

Quel portrait faire d'Évrecy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 779 logements pour 2 037 habitants, la densité de la commune est de 243 habitants par km². Ses 137 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 572 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 36 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,56 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 23,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 38,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 256,97 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, Évrecy incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.