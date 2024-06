En direct

19:28 - À Sainte-Honorine-du-Fay, quel candidat vont choisir les électeurs de la Nupes ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sainte-Honorine-du-Fay, le binôme Nupes avait en effet glané 30,45% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 8,08% à Sainte-Honorine-du-Fay, contre 23,55% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national à Sainte-Honorine-du-Fay, un favori aux européennes ? Si en France entière, les enquêtes d'opinion annoncent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella tout proche des 30% dans la commune), on note néanmoins que ce dernier n'a pour l'instant grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Sainte-Honorine-du-Fay ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Sainte-Honorine-du-Fay lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,1%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 21,1%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 35,45% contre 64,55%. Le RN ratait aussi la première marche à Sainte-Honorine-du-Fay quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 17,97% au premier tour, contre 33,78% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Sainte-Honorine-du-Fay, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au cours du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Sainte-Honorine-du-Fay Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste Bardella attirant 19,51% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 23,55%.

11:45 - Sainte-Honorine-du-Fay : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Sainte-Honorine-du-Fay comme dans toute la France. Avec une population de 1 332 habitants répartis dans 548 logements, ce village présente une densité de 176 habitants par km². L'existence de 69 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (91,06 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 39,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 48,15% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 557,00 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Sainte-Honorine-du-Fay, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Sainte-Honorine-du-Fay : ce qu'il faut savoir La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Sainte-Honorine-du-Fay, 61,4% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? A l'occasion des élections européennes 2019, 41,39% des électeurs de Sainte-Honorine-du-Fay avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 55,55% pour les européennes de 2014.

09:30 - Participation à Sainte-Honorine-du-Fay : que retenir des précédentes élections ? À Sainte-Honorine-du-Fay, le taux d'abstention sera indéniablement l'un des facteurs principaux de ces européennes 2024. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,77% au premier tour et seulement 42,9% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 17,3% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 15,68% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.