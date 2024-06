Résultat des européennes à Flavigny-sur-Moselle : l'élection 2024 en direct

13:28 - Les défis socio-économiques de Flavigny-sur-Moselle et leurs implications électorales

Dans la ville de Flavigny-sur-Moselle, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,48% et une densité de population de 99 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (85,87%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 580 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,30%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (5,65%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Flavigny-sur-Moselle mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 13,92% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.