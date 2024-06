Résultat des européennes à Fontenay-en-Parisis : l'élection 2024 en direct

13:24 - Les enjeux locaux de Fontenay-en-Parisis : tour d'horizon démographique

Quel impact aura la population de Fontenay-en-Parisis sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 179 habitants/km² et 48,54% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 8,47% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,26%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 579 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,00% et d'une population immigrée de 12,95% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,51% à Fontenay-en-Parisis, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.