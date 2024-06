En direct

19:07 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Goussainville ? L'union de gauche aux législatives étant déjà morte, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Goussainville, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,72% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 4,4% à Goussainville, contre 15,03% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Quel résultat aux européennes de Goussainville pour le RN de Jordan Bardella ? Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Goussainville semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les votants de Goussainville plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 18,53% contre 52,52% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,91% contre 63,09%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Goussainville un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,67% au premier tour, contre 32,72% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui remportera le plus de votes, avec 67,82% sur l'unique circonscription recouvrant Goussainville.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 à Goussainville Revenir cinq ans en arrière semble aussi une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 1376 votants de Goussainville avaient choisi l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait séduit 30,1% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 15,03% et Manon Aubry à 11,33%.

11:45 - Les données démographiques de Goussainville révèlent les tendances électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Goussainville se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 30 693 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 2 622 entreprises, Goussainville permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (30,59 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 7 649 résidents étrangers, soit 24,75% de la population, favorise son multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 56,22% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1884,73 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Goussainville, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Goussainville ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17h. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 4 832 personnes en âge de participer à une élection à Goussainville avaient pris part au scrutin (soit 30,12%), contre un taux de participation de 23,67% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Goussainville : quel sera le taux d'abstention ? À Goussainville, l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le niveau de participation. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 43,66% des personnes en âge de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 33,73% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique sont par exemple capables d'impacter la participation à Goussainville (95190).